Ślub Katarzyny Niezgody i Pawła Markiewicza: pierwszy taniec w kłębach dymu, pocałunki i mnóstwo kwiatów (ZDJĘCIA)

Znam osobę, obecnie "puszystą", która przez około 30 lat była szczupła, ale... pewnego dnia zasłabła, okazało się, że choruje na INSULINOOPORNOŚĆ. Jest to choroba, która, między innymi powoduje, nagłe przybieranie na wadze, osłabia i bardzo wyniszcza organizm. Osoba ta, w ciągu 1,5 roku przytyła 32 kg!!! Ale nadal jest piękną, elegancką i nad wyraz empatyczna osobą.I co, nadal Was to śmieszy? Zastanówcie się nad swoim postępowaniem....nikt Wam nie dał prawa oceniania i obrażania innych. Szanujmy się, a inni będą nas również szanować.