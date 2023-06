Tak wyglądał ŚLUB Katarzyny Niezgody i Pawła Markiewicza. Nie zabrakło znanych gości (ZDJĘCIA)

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz wzięli ślub

Wszystko wskazuje więc na to, że nadszedł on 15 czerwca, bo to właśnie wtedy powiedzieli sobie "tak" w ogrodzie jednej z podwarszawskich restauracji. Okazuje się, że ceremonia do ostatniej chwili trzymana była w tajemnicy. Jak poinformował magazyn "Viva" - zaproszeni goście o tym, o której godzinie rozpocznie się ceremonia, dowiedzieli się zaledwie dzień wcześniej. Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w miejscowości Chylice-Polko, a na imprezie bawiło się około 50 osób. Ze zdjęć, które pan młody udostępnił na swoim Instagramie, można zobaczyć, że jednym z gości była między innymi Katarzyna Warnke. Na ślubie pojawiła się także Halina Frąckowiak.