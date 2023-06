Katarzyna Niezgoda wzięła ślub z Pawłem Markiewiczem! Pojawiło się nagranie z ceremonii (WIDEO)

Katarzyna Niezgoda przed laty zdobyła ogromny rozgłos w rodzimym show biznesie za sprawą wieloletniego związku z Tomaszem Kammelem. Mimo że była prezes banku Pekao i prezenter TVP rozstali się kilka lat temu, to celebrytka pozostała na salonach i od czasu do czasu przypomina o sobie, pojawiając się na rozmaitych ściankach. Jej codzienne poczynania co jakiś czas dokumentują też paparazzi.