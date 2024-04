Dorota Zawadzka BEZLITOŚNIE ocenia przemianę uczestniczki programu "10 lat młodsza w 10 dni". "Ubrana jak na odpust"

"10 lat młodsza w 10 dni" to prawdopodobnie jedyny w historii telewizji program o kobiecych metamorfozach, który w większości przypadków nie tylko nie przyczyniał się do poprawy ich wizerunku, ale wręcz wpływał na obniżenie samooceny i poczucia własnej wartości. Wszystko oczywiście odbija się kosztem nieświadomych uczestniczek, które ukrywają za niemodnymi stylizacjami i wyraźnie odbijającym się na ich wyglądzie zmęczeniem swoje zawodowe i rodzinne problemy. Gdy dołożymy do tego karygodne postępowanie produkcji, o jakim co rusz donoszą bohaterki programu, otrzymujemy istną mieszankę wybuchową. Wysokie wyniki oglądalności gwarantowane.