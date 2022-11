"10 lat młodsza w 10 dni". Uczestniczka jest ZAŁAMANA metamorfozą, jaką zafundowała jej Maja Sablewska: "MASAKRA" (FOTO)

Lola 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszyscy zrobili dobrą robotę - fryzjerzy, makijażyści, a wszystko zawaliła jak zwykle Maja. Ubiera te kobiety koszmarnie. Gdyby potrafiła dać im fajny, nowoczesny, codzienny look, to byłoby super, ale przebiera te kobiety w jakieś koszmarne sukienki, zupełnie niepasujące - zalegają w magazynach i nie ma co z nimi zrobić, że tak je w każdym programie wciskają? Taka przemiana jak się kogoś ubierze w sukienkę, jeszcze czasem jakąś brokatową, to jest zwyczajny koszmar. Nietrudno tak zmieścić wizerunek, ale nie oto chyba chodzi uczestniczkom i oglądającym - myślę, że każdy chce zobaczyć, jak można fanie normalnie wyglądać, a nie w przebraniu.