"10 lat młodsza w 10 dni". Maja Sablewska ODCZAROWAŁA życia kolejnych uczestniczek! Renata nie mogła uwierzyć własnym oczom (ZDJĘCIA)

Uzębienie Renaty zaczęło się psuć w trakcie ciąży. Niestety kobieta nie udała się we właściwym czasie po pomoc do stomatologa. Jak sama przyznaje, "dentysta źle na nią działał, bała się go". W programie Mai Sablewskiej Renata wreszcie zdołała pokonać swoje lęki, co dało spektakularne efekty.