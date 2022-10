"10 lat młodsza w 10 dni". Monika zmieniła się nie do poznania po traumatycznych doświadczeniach. "W ogóle NIE TA OSOBA. Jestem w szoku"

SanFran 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Te nowe stylizacje sa bez sensu i tylko na potrzeby telewizyjnych kamer. Zeby to mialo sens to trzeba im tak pokazac i pomoc aby same w domu mogly wygladac dobrze i tak styl utrzymac a nie zakladac im weselne sukienki w takim stroju nie pojda do pracy