"10 lat młodsza w 10 dni". Bohaterki pierwszego odcinka programu przeszły spektakularne metamorfozy! (ZDJĘCIA)

Ostrzykają je botoksem i wypełniaczami, ponaciągają nićmi, przebiorą w jedną "stylizację finałową" i odeślą do domu. Po 2 dniach kobity znów założą stare ciuchy bo, jak trafnie zauważasz, musiałyby całą garderobę wymienić, w dodatku z jakimś stylistą żeby te rzeczy do siebie przynajmniej z grubsza pasowały. Zmarszczki się pogłębią jak tylko botoks i wypełniacze puszczą za 3 miesiace, one zamiast pójść na kolejne ostrzyki za 1000 złotych będą płaciły grudniowy rachunek za gaz, bo to pilniejsze... i tyle z "metamorfozy". Kolejny program promujący Sablewską i nikogo więcej. Gdzie tam jest cokolwiek o wyrabianiu zdrowych nawyków? jakieś uświadomienie w zakresie wplywu sportu, odżywiania na jakość życia. Czemu np. tej kobiecie z ogromnym biustem w ramach samodbałości nikt nie pokazał jakichś ćwiczeń wzmacniających, na odciążenie kręgosłupa, które mogłaby wykonywac przez 15 minut dziennie w domu? Metamorfoza to nie jest przebranie się w nową sukienkę i rozpuszczenie włosów, to zmiana NAWYKÓW, nawet tego nie ogarnęli...