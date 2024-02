Dorota Zawadzka OBURZONA występem stand-upera. Zadrwił ze śmierci Pawła Adamowicza. "To po prostu CHAMSTWO"

Dorota Zawadzka oburzona żartem stand-upera

Podczas weekendowego relaksu Zawadzka przeglądała polskie stand-upy , "poszukując czegoś interesującego". Niestety poszukiwania nie należały do szczególnie udanych. Psycholożka trafiła na występ komika, który w swoim żarcie nawiązał do tragicznej śmierci Pawła Adamowicza podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słowa, które padły podczas występu, wyprowadziły Zawadzką z równowagi . Ta postanowiła podzielić się swoimi refleksami w mediach społecznościowych.

Otóż niejaki Karol, taki "śmieszek", "clown klasowy", którego nazwiska nie wymienię, pozwolił sobie na "żart", który absolutnie nie ma prawa bytu. W mojej ocenie to po prostu chamstwo. Otóż ten wesołek, opowiadając ze sceny swoje dowcipasy, powiedział: "ludzie przestali starać się dla WOŚP, a tu chodzi o małe chore dzieci. Ludzie przestali starać się do tego stopnia, że na przykład prezydent Gdańska tak słabo licytował, że ktoś go w końcu przebił" - czytamy w poście Doroty Zawadzkiej.

Zawadzka krytykuje stand-upera

Ja rozumiem stand-up, lubię, wiem, że balansują na granicy dobrego smaku, absurdu, kultury, ale coś takiego…? Panie komiku, o ksywie "Uśmiech", może powiedz to jego córkom, żonie, matce… W "reklamówce" śmieszka czytam: "Dlaczego go nie widzieliście w telewizji, przekonacie się o tym w 5 minut." Ja przekonałam się w 15 sekund. Nie mogę napisać epitetów, które mam pod palcem. Tak, to właśnie te wszystkie, które i wam przyszły teraz do głowy. Wrrr — podsumowała zbulwersowana.