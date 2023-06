Dramat Adrianny Biedrzyńskiej w Miami. Utknęła w hotelu z GRZYBEM na ścianie: "Jesteśmy w jakimś za*upiu" (FOTO)

uhu 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"Weksle podpisywaliśmy z Marcinem w twoim domu, w twojej obecności. Ty pokazywałaś mi zegarek z brylantami za 60 tys. zł. Ty firmujesz swojego męża swoją twarzą. Mam do ciebie żal i będę go miał do końca życia. Ty mnie do tego namówiłaś. Gdzie są moje pieniądze?! Nie chcę ich w ratach spłacanych przez 15 lat. Chcę je teraz" -powiedział Tomasz Stockinger. Biedrzyńska, jego koleżanka jeszcze od czasów studiów, namówiła go na interes ze swoim mężem. Potem opowiadała w mediach, że ona nawet nie wiedziała, że mąż gra na giełdzie, a to dzięki jej nazwisku ludzie w to wchodzili. Zupełnie jak Doda z tym łysym 🙄 nie do wiary, co za oślizgła persona 🤮🤮🤮