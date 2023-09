Dramat Blanki Lipińskiej: "Bardzo CHCIAŁABYM SIĘ NAPIĆ, ale żaden alkohol mi nie smakuje"

🤗🤗🤗🤗 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

No i ma racje. Wino jest bardzo zdrowe. Czerwone, białe, różowe do obiadu, kolacji, pychota i na zdrowie. Co innego wishky, wódka to jest ochydztwo ale wino to poezja na podniebieniu. Jeszcze wychłodzone z lodem, mniam!