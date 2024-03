Dramat Dagmary Kaźmierskiej: chciała poderwać chłopaka w Egipcie, ale trafił do WIĘZIENIA: "Posadzili go"

Jeden mi się spodobał, za tyle lat w Egipcie jeden mi się spodobał i k**wa go posadzili. No i ch**, siedzi w więzieniu. I co wam mam powiedzieć? Jeden który mi się spodobał i mi go k**wa zamknęli. Mówię, "może se go wyrwę", ch**, idziemy, mówię "Alicja idziemy, wyrywam go dzisiaj". Nie ma. Pytamy gdzie on jest. Ch**, tydzień temu go zamknęli. no k**wa, takie to szczęście. Nie dość że kulawa, to jeszcze k**wa bez szczęścia do miłości. No dziewczyny, nie można mieć wszystkiego, ale za to mam gadane i urodę. A już, że chłopa nie mam, to trudno. Chciałem se wyrwać tam, ale no niestety - wyznała Kaźmierska podczas transmisji na żywo.