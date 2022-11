Dramat Izabeli Janachowskiej: pokazuje efekty remontu NOWEGO DOMU, drżąc, że nie zdąży wprowadzić się przed świętami: "Jesteśmy w PROSZKU" (ZDJĘCIA)

Po powrocie z bajecznego urlopu (zmąconego przez mściwą "kobietę petardę") Janachowska znów rzuciła się w wir obowiązków. Ekspertka od ślubów niemal prosto z lotniska pojechała do swojego gniazdka, które wije sobie z małżonkiem w Warszawie. Jak to zwykle bywa, remont mieszkania w nowoczesnym apartamentowcu mocno się przedłużył: w maju zeszłego roku Izabela planowała spędzić "na nowym" Boże Narodzenie 2021 . Koniec końców Janachowska musiała niestety objeść się smakiem i uzbroić się w anielską cierpliwość.

Jeszcze przed chwilą smażyliśmy się na słoneczku, a teraz już wróciliśmy do Polski - mówiła Iza do telefonu. Chris już w przedszkolu, a ja pierwsze swoje kroki postawiłam na naszej budowie. Co mogę wam powiedzieć, remont trwa. Oczywiście są wielkie zmiany w porównaniu z tym, kiedy wyjeżdżaliśmy, ale biorąc pod uwagę to, że chcemy się przeprowadzić przed świętami, to jesteśmy w proszku.