Izabela Janachowska relaksuje się na kolejnych wakacjach. Tym razem w Dubaju (ZDJĘCIA)

Jest ładna, zgrabna i bogata. Nie widzę przeciwskazan do wyjazdu i pokazuwaniu dziecku świata, ani tez nie widzę nic złego w prezentowanych zdjęciach. Dajcie jej spokój. Czy z każdego aktora piosenkarza celebryty też zdajecie takie relacje kto gdzie był itd? Nie ma już na prawdę o czym pisać? Nie jestem jakaś fanka Izabeli ale kto chce i obserwuje jej insta to wie co robi itd… po co takie teksty tutaj?