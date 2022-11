Paulina Smaszcz udostępniła komentarz, w którym internautka WYŚMIEWA SYNA Izabeli Janachowskiej! "To już tak niski poziom, że aż WSTYD"

Przypominamy, że pociecha Izabeli i Krzysztofa ma na imię Christopher. Krisek to zaś zdrobnienie, którego rodzice używają, zwracając się do chłopca.

Jak bardzo zepsutym trzeba być, by wypowiadać się w tak obrzydliwy sposób o dziecku? Pani nie jest żadną petardą, rozumiem, że ma pani żal, że milionera nie znalazła, ale żeby w taki sposób mówić o dziecku?! Przecież ten chłopiec kiedyś dorośnie i może to przeczyta. Pomyślała pani, jakie mogą być tego konsekwencje? To jest obrzydliwe, pani nie powinna być wzorem dla innych kobiet, zbyt wiele w pani nienawiści. Co pani zrobił ten mały chłopiec? Wyśmiewanie się z jego imienia czy pisanie kto go sobie "strzelił", jest obrzydliwe! Pani się powinna wstydzić! Petarda? Śmiechu warte...;