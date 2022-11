Paulina Smaszcz nie odpuszcza i znów uderza w Izabelę Janachowską: "Wystawiła TATĘ-DZIADKA, żeby stanął w jej obronie"

Paulina Smaszcz we wspomnianym podcaście stwierdziła na przykład, że Izabela Janachowska "strzeliła sobie dzidziusia" z mężem-milionerem, przy okazji sugerując, jakoby Krzysztof Jabłoński zostawił dla celebrytki poprzednią żonę. W kolejnym wpisie posądziła ją natomiast o "rolowanie męża finansowo" . W końcu do dyskusji włączył się także ukochany Janachowskiej, który otwarcie zarzucił "kobiecie petardzie" kłamstwo i zagroził jej prawnikami.

Wygląda na to, że mimo widma prawnych konsekwencji, Paulina Smaszcz nie zamierza jeszcze składać broni. W czwartek media obiegła kolejna wypowiedź celebrytki wymierzona w Janachowską i jej męża, tym razem dla "Faktu". W rozmowie z tabloidem była żona Macieja Kurzajewskiego postanowiła odnieść się do zarzutu Izabeli z początku całej awantury. Odpowiadając na słowa Smaszcz po raz pierwszy, specjalistka od ślubów posądziła bowiem "kobietę petardę" o nienawiść do kobiet. Paulina stanowczo zaprzeczyła podobnemu stwierdzeniu. Przy okazji przekonywała, że to Janachowska rozpoczęła medialny konflikt.