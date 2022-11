Krzysztof Jabłoński grozi Paulinie Smaszcz PRAWNIKAMI: "ODCZEP SIĘ i zajmij się własnym życiem! Czekam na SPROSTOWANIE"

Jabłoński jasno podkreśla, że w swoich głośnych oświadczeniach Smaszcz całkowicie mija się z prawdą. Zasygnalizował przy tym, że jeśli nie zobaczy właściwego sprostowania jej autorstwa, sprawa trafi w końcu do prawników i w konsekwencji być może i nawet do sądu.

Cześć Paulina. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego kłamiesz, pisząc, że rozmawiałaś ze mną na temat zakupów Izy? Dla jasności Iza nie ma limitów na zakupy i może kupować, co chce, bez konieczności rolowania mnie. Dlaczego kłamiesz, że ja dorobiłem się pieniędzy z Kaśką, a teraz je wydaję z Izą? Czy Ty znasz moje zeznania podatkowe i zeznania Katarzyny z okresu, kiedy z nią byłem przez 4 lata? Ponieważ ich nie znasz, to, bardzo proszę, nie wypowiadaj się na te tematy. Jeżeli do jutra nie zobaczę sprostowania na Twoim profilu, to przekazuję sprawę do mojego adwokata i udowodnię Ci kłamstwo oraz wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Ogólnie odczep się od mojej osoby i zajmij własnym życiem. Krzysztof Jabłoński - grozi na Instagramie mąż Izabeli Janachowskiej.