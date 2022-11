Turbo dramy ciąg dalszy: Paulina Smaszcz KOMENTUJE wpis Izabeli Janachowskiej. "Rolujesz Krzysztofa FINANSOWO. Ujawniaj całą prawdę, a nie kawałek"

Paulina Smaszcz nie zwalnia tempa. Dziennikarka od kilku tygodni jest niezwykle aktywna w mediach. Najpierw wypowiadała się na temat "Kurzopków", a w poniedziałkowym wywiadzie nawiązała do komentarzy Iwony Pavlović i Izabeli Janachowskiej, nie szczędząc im cierpkich słów. Panie odniosły się bowiem do "obnażania prawdy" Smaszcz w mediach. Jurorka w rozmowie z Jastrząb Post stwierdziła, że "jeżeli ktoś jest szczęśliwym człowiekiem, to chyba nie wraca do tego, co było", a Izabela nieco bardziej enigmatycznie przyznała, że "uważa, że jak ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje". Te słowa nie pozostały niezauważone przez Paulinę, która w podcaście Anny Zejdler nie gryzła się w język.