Paulina Smaszcz pomstuje na Izabelę Janachowską za krytykę jej postawy: "Strzela sobie DZIDZIUSIA Z MILIONEREM". Oberwała też Iwona Pavlović...

Mijające tygodnie były dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego niezwykle intensywne. Wszystko po tym, jak Paulina Smaszcz zdradziła, że wybrali się razem do Izraela. Parze nie pozostało więc nic innego, jak się ujawnić, a matka dzieci Maćka na tym nie poprzestała i udzieliła już kilku głośnych wywiadów.

Paulina Smaszcz "wyoutowała" Kurzopków. Reakcje innych gwiazd były mieszane

Głośna afera z udziałem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w ostatnim czasie zdominowała media. Paulina Smaszcz zabierała głos w tej sprawie już kilkukrotnie i ujawniła kilka niewygodnych dla pary faktów. Jak sama twierdzi, ma świadomość, że "Kurzopki" mogą mieć jej za złe nadmierną aktywność w mediach, ale "broni prawdy" i nie żałuje swoich słów.

Do tego, co działo się w mediach po słynnym komentarzu Pauliny, odniosła się m.in. Iwona Pavlović. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post stwierdziła, że "jeżeli ktoś jest szczęśliwym człowiekiem, to chyba nie wraca do tego, co było". Była też zaskoczona, że matka dzieci Macieja Kurzajewskiego poruszyła ten temat tak długo po rozwodzie.

Jestem zaskoczona, bo oni dość dawno się rozwiedli. (...) Różnie się ludzie rozstają i ja również miałam rozstanie ze swoim mężem, ale do dzisiaj jesteśmy w naprawdę pozytywnych i dobrych relacjach. Nawzajem się bardzo szanujemy i chyba to jest najważniejsze. Poza tym ja jestem szczęśliwa i on jest szczęśliwy, więc takie opowieści po latach chyba nie mają sensu i są niepotrzebne. Jeżeli ktoś jest szczęśliwym człowiekiem, to chyba nie wraca do tego, co było. Także Paulino, odpuść. Żyj swoim życiem. Też na pewno jesteś szczęśliwa.

Z kolei Izabela Janachowska mówiła w rozmowie z Pomponikiem, że "jak ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje". Co prawda w jej wypowiedzi nie padło nazwisko Pauliny, ale media natychmiast podchwyciły temat i sugerowały, że wbiła jej szpilę.

Uważam, że jak ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje. W ogóle atakowanie jest słabe. Ja jestem osobą, która nigdy takich rzeczy nie robi, po prostu nie czuję, żeby to było fair.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Wojenki WAGs i powrót Joli Rutowicz

Paulina Smaszcz ostro o Pavlović i Janachowskiej. "Co to są za ekspertki?"

Wygląda na to, że Paulina widziała wypowiedzi koleżanek z branży, bo ewidentnie ma im za złe to, że zabrały głos. W podcaście Anny Zejdler "Porażka czyli sukces" dała upust emocjom i bardzo ostro skrytykowała to, że Pavlović i Janachowska stawiają się w roli ekspertek.

Co to są za ekspertki? - pyta, po czym kontynuowała brutalnie: Iwona Pavlović, która rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci i troje dzieci zostało po rozwodzie? Sama nie ma dzieci i radzi mi, matce? Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku?

Was też zaskoczyły jej słowa?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.