Paulina Smaszcz wspomina pracę z Maciejem Kurzajewskim w TVP: "Pieniądze nie miały znaczenia. ZARABIALIŚMY NIEWIELE"

Paulina Smaszcz nie odpuszcza byłemu mężowi. "Bronię prawdy"

To, co Paulina Smaszcz ujawniła w podcaście "Herra on Air", to zresztą jedynie wierzchołek góry lodowej. Wcześniej mówiła już o tym, że uczucie między Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim miało narodzić się jeszcze za czasów reaktywacji show "Czar par" i choć aktorka nazywa to miłością, to "nie wiadomo, jak on to nazywa".