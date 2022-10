Paulina Smaszcz gorzko o sytuacji po rozwodzie z Maciejem Kurzajewskim: "Straciłam pieniądze, MIŁOŚĆ MOJEGO ŻYCIA, a mit rodziny UPADŁ"

Paulina Smaszcz udzieliła kolejnego wywiadu. Mówi o "inwestycji w siebie"

Paulina Smaszcz od kilkunastu dni podsyca atmosferę wokół relacji Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek , więc chyba nikt nie ma wątpliwości, że kolejne wyznania były tylko kwestią czasu. Tym razem "kobieta petarda" pojawiła się w podcaście Herra On Air, gdzie powróciła na chwilę do tematu rozwodu.

Ja straciłam wszystko. Straciłam wymarzoną pracę, zdrowie, pieniądze, miłość mojego życia, którą był mój mąż. Teraz jest następna, wiesz, tych partnerów nie brakuje, ale... Tak, rodzina, która była dla mnie mitem, to wszystko upadło . Co mi zostało? Moje kompetencje, moja edukacja, moje doświadczenie i to, co w życiu osiągnęłam. Jestem w stanie przeżyć. Lepiej, gorzej, ale przetrwać i nadal być sobą - podkreśla.

Prowadzący nawiązał też do medialnych publikacji, w których Paulina często bywa określana mianem "byłej żony Macieja Kurzajewskiego" . Celebrytka uważa, że jest to określenie degradujące i ujmujące jej osiągnięciom. Przy okazji ujawniła ciekawy fakt dotyczący wykształcenia eksmęża...

Ja mam doktorat, Maciej ma TYLKO maturę, tak? I zobacz, nigdy nikt nie powiedział: "Fajnie Paulina, że mimo takich trudności urodziłaś dwójkę dzieci, że 23 lata przeżyłaś w małżeństwie, że pracowałaś całe życie" . Ja pracuję od 16. roku życia, ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, ja musiałam mojej rodzinie pomagać, ale jednocześnie się edukować (...). Zawsze będzie "była żona Macieja Kurzajewskiego", jeszcze gdyby to była "matka dzieci Macieja Kurzajewskiego", to już bym wolała tę łatkę niż byłej żony - mówi.

Paulina Smaszcz o krytycznych komentarzach. Nie gryzła się w język

Tam jakaś pani mi pisze: "powinnaś to i to", albo "zrób to i to", albo "przestań to robić". Ja mówię tak: Kim ty jesteś, żeby mi mówić, jak ja mam żyć? Jak ja mam kochać, jak ja mam się wypowiadać, według jakiego dekalogu wartości mam funkcjonować, jaka mam być? - przywołała gorzko.