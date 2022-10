Paulina Smaszcz odgryza się Cichopek i wyznaje ciepło: "Są na mnie WŚCIEKLI, ale mnie nie obowiązuje UKŁAD z panią Katarzyną"

Bobo 2 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dziwi mnie, jak wiele osób wierzy w wersję Smaszczowej. Już kilka ostatnich jej wypowiedzi wskazuje, ze ma problemy ze sobą. Jej wypowiedzi są agresywne, pełne złości. Jesli ktoś się z nią nie zgadza, to atakuje i rzuca wulgaryzmami, wyzywa od debili. Ewidentnie widać ze jest zazdrosna i gada pierdoly kiedy zaczął się romans kurzopkow. Na pewno ona wie lepiej od nich samych. Jak ktoś kiedyś napisał- jesli kurzaj by zdradzał smaszczowa a ona by się dowiedziała, to by zabiła cichopek, nie dałaby jej żyć. Błędem cichopek było pokazywanie na insta lukrowanego związku który już dawno się rozpadał. Trzepala za to niezła kasę a ludzie tego nie potrafią wybaczyć. Natomiast uważam ze hejt jaki się wylał na nią jest nieadekwatny do tego co zrobiła. Skąd wiemy kiedy zdradzała i kiedy zaczęli sypiać ze sobą? Ludzie łykają jak pelikany co smaszczowa powie, bo zwyczajnie nie lubią kaski i jej perfekcyjnego życia kreowanego na potrzeby insta. Myśle ze kaska o kurzaj to dobrzy ludzie, ale strzeliła sobie w stopę pokazywaniem perfekcyjnego życia z hakielem.