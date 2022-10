TYLKO NA PUDELKU: Ekspert analizuje zachowanie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w "PnŚ": "Wykonała gest typowy dla FLIRTU"

Cichopek i Kurzajewski wrócili do "Pytania na śniadanie". Ekspert komentuje

Nie wszystko jest jednak widoczne gołym okiem, stąd postanowiliśmy skontaktować się z ekspertem od mowy ciała, który przyjrzał się temu, jak wyglądał "ponowny debiut" Kurzopków . W rozmowie z Pudelkiem Maurycy Seweryn wziął pod lupę to, jak zachowywali się przed kamerami Kasia i Maciek i wnioskuje, że para na razie nie jest skora do publicznego okazywania sobie uczuć.

Na co wskazywały gesty Kasi i Maćka w "Pytaniu na śniadanie"? Ekspert wyjaśnia

Maurycy Seweryn co do jednego nie miał wątpliwości. Zauważył, że para wyraźnie starała się kontrolować swoje emocje i "ukrywała zadowolenie".

Pani Cichopek i pan Kurzajewski zostali ujęci w chwili zakłopotania, choć jednocześnie są zadowoleni. Maciej zastosował uśmiech typowy dla osób zakłopotanych (uśmiech to często maska dla prawdziwych emocji), ale jednocześnie jego forma jest typowa dla ukrywania zadowolenia. Dodatkowo wykonuje silny gest kontroli emocji, złapał się wysoko za przedramię. Jest on związany z ukrywaniem zadowolenia. Pani Katarzyna, choć mimicznie zadowolona, to również wyraża zakłopotanie. Ukrywa emocje, pochylając głowę. Kontroluje je gestem założenia lewej nogi na prawą na wysokości kostki. Jednocześnie świadomie i w pełni kontrolując to zachowanie niewerbalne, wykonuje gest wskazania na pana Macieja - opisuje ekspert.

Co ciekawe, choć usilnie starali się podejść do sprawy profesjonalnie i odstawić "prywatę" na dalszy plan, to - jak twierdzi ekspert - krótko po wejściu na antenę Kasia dała po sobie poznać to, co czuje do Maćka.