Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski debiutują jako PARA w "Pytaniu na śniadanie" (ZDJĘCIA)

Marta 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nawet dla mnie jest to jakieś takie niesmaczne... a jestem bardzo tolerancyjna. Ok, zdarzyło im się zakochać, ale po co ta relacja z Izraela, po co te zdjęcia w trakcie modlitwy, a program powinni prowadzić osobno, bo każdy teraz analizuje jak się na siebie patrzą, jak do siebie mówią... Nic dobrego z tego nie będzie.