Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski prezentują POCAŁUNEK na wizji! "Nikt za nas życia nie przeżyje" (FOTO)

Od piątkowego wieczoru w mediach huczy o wyznaniu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy w końcu publicznie ujawnili się z łączącym ich uczuciem. Wspólne selfie było poniekąd efektem nacisku ze strony Pauliny Smaszcz, ale zakochani i tak doczekali się szeregu gratulacji. Swoje wsparcie względem pary wyrazili też ich znani znajomi, wśród których znalazła się nawet Joanna Kurska.

O tym, że Kasia i Maciek mogą liczyć na wsparcie ze strony TVP, świadczy fakt, że w sobotę zorganizowano im na antenie "Pytania na śniadanie" połączenie online prosto z Izraela.

Rozmowę z zakochanymi prezenterami przeprowadziła Ida Nowakowska. Tancerka zaczęła od złożenia Cichopek życzeń urodzinowych.

Żebyś była wiecznie szczęśliwa. (...) Była tu wiecznie u nas - mówiła koleżanka ze śniadaniówki.

Dziękuję za pamięć, za życzenia. Pozdrawiam z wyjątkowego miejsca. Jestem teraz w Ziemi Świętej w Betlejem, na wspaniałej wyciecze z okazji moich 40. urodzin. Jest to wyjątkowy czas w moim życiu. Nie bez powodu też to miejsce zostało wybrane, bo jest to czas podsumowania, czas powrotu do przeszłości, zamknięcia pewnego rozdziału i, co najważniejsze, otwarcia nowego - mówiła podekscytowana.

Następnie w kadrze pojawił się Kurzajewski:

Ja się bardzo cieszę, że mogę Kasi w tej wyjątkowej podróży towarzyszyć - zaczął. (...) Wygląda i sprawia wrażanie, że jest bardzo szczęśliwa - kontynuował, spoglądając na ukochaną.

Nie obyło się bez problemów technicznych, jednak nie trwały one zbyt długo.

Słyszymy was! Słyszymy słowo "miłość" - kontynuował po krótkiej przerwie Maciej, nawiązując do pytającej o ich uczucie Nowakowskiej. To słowo pojawia się tu, w Izraelu, Ziemi Świętej czy Autonomii Palestyńskiej na każdym kroku. To jest chyba najpiękniejsze. (...) To nasze podróżowanie wynika z naszej wspólnej ciekawości świata - zachwycał się ich wspólną wyprawą do Ziemi Świętej, dodając:

Cudownie jest poznawać nowe miejsca, odkrywać, te, które znamy na nowo. Kiedy robimy to z kimś, kogo kochamy i z kim jest bardzo dobrze podróżować przez życie, to jest to najszczęśliwszy czas.

Z tego miejsca chcieliśmy wszystkim widzom "Pytania na Śniadanie" i całej ekipie serdecznie podziękować za niesamowite wsparcie i właśnie za miłość, która od was płynie do nas, a my naszą przekazujemy też wam. Bardzo wam za to dziękujemy - wtrąciła Katarzyna.

Dziękujemy za jeszcze jedne ciepłe słowa - słyszymy od wielu osób, że Kasia i ja mamy swoje życia, a kiedy te życia się połączą to cudownie. (...) Nikt za nas życia nie przeżyje, nie doświadczy, nikt za nas tego wszystkiego nie zrobi. Kochamy najbliższych swoich, Kasia swoje dzieci: Adama i Helę, ja swoich synów: Franka i Julka i dla nich zrobilibyśmy wszystko, i mamy nadzieję, że oni będą czuli, że kiedy my jesteśmy szczęśliwi, to oni też są szczęśliwi - kontynuował Kurzajewski.

Chcemy, żeby każda osoba była szczęśliwa - wtórowała tancerka. Jesteśmy wszyscy tacy podekscytowani!

W dalszej części połączenia para odniosła się do swojej wycieczki:

Mamy jeszcze parę miejsc do zobaczenia. Polecamy państwu ten region świata. Spotkaliśmy wielu Polaków, to cudowne spotykać w Ziemi Świętej rodaków - zachwycali się "podróżnicy".

Następnie Nowakowska zapewniła, że zakochani mogą liczyć na wsparcie ze strony ekipy "PnŚ":

Nasze wsparcie macie.

(...) Jedyne, o co możemy prosić, to o wsparcie, o miłość i o zdrowie - zdrowie jest najważniejsze. (...) I niech wszyscy będą szczęśliwi! - dodała raz jeszcze na koniec Cichopek, racząc ukochanego całusem w policzek.

Aż mi kapelusz spada z głowy! - zareagowała na czułość kolegów Ida. Cieszcie się wakacjami i wracajcie do nas szybko - skwitowała.

