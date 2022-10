Katarzyna Cichopek dziękuje Joannie Kurskiej za wsparcie: "OD ZAWSZE"

W piątek, po wielu miesiącach spekulacji, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu potwierdzili, że łącząca ich relacja wykracza daleko poza przyjaźń. Prowadzący "Pytania na Śniadanie" zdecydowali, że pora skończyć się ukrywać, gdy pod zdjęciem Kasi z wakacji w Izraelu niespodziewanie pojawił się zjadliwy komentarz byłej żony dziennikarza. Paulina Smaszcz pogratulowała gwieździe "M jak miłość" faktu, że jej eksmąż zabrał Kasię do Izraela z okazji 40. urodzin.

Kurzajewski i Cichopek uznali w tym momencie, że nie ma co dłużej grać z mediami w kotka i myszkę. Chwilę później na profilach obojga celebrytów pojawiły się wspólne zdjęcia z wakacji, które nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do charakteru ich wyjazdu (oraz ich statusu).