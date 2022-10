Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłaszają, że są PARĄ! Pokazali zdjęcie: "MIŁOŚĆ" (FOTO)

W piątek temat nieoczekiwanie powrócił. Co ciekawe, za sprawą byłej żony Maćka, Pauliny Smaszcz. Eksżona dziennikarza postanowiła bowiem opublikować pod postem obchodzącej 40. urodziny Kasi zaskakujący komentarz. Poza złożeniem jej życzeń napisała:

(...) Cieszę się, że @maciejkurzajewski zabrał Cię do Izraela, który zna doskonale i spędzacie wspaniale Twoje 40. urodziny! (...) Kasiu, zapytaj Maćka, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci na moje 40. urodziny. Odpowiedź brzmi: NIC. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko, proszę, bo KŁAMCY tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izraelu. Mimo wszystko spędzaj swoje urodziny wspaniale - czytamy.