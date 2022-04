Ekipa "Pytania na Śniadanie" KOMENTUJE plotki o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim

Widzowie Pyta... 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Basta tym prezenterom , za co Cichopek ma takie pieniądze na rozpustę telewizyjną za nasze podatki ? Lekarze nie zarabiają tyle co ona . Od Tej słodkości jej i Kurzajewskiego to aż mdli i przełączamy program . Zmarnowali życie rodzinie , dzieciom , Hakielowi i widzom za nasze pieniądze , chcemy Pytanie na śniadanie na wyższym poziomie . Panie Kurski co się dzieje ? Oni się Nie nadają .