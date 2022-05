Rozczulona Izabela Janachowska rozpływa się nad synem w tropikach w dniu jego 3. urodzin: "MIŁOŚĆ MOJEGO ŻYCIA" (FOTO)

gosc 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja przechodzę kryzys. Sory ze sie tu uzewnętrznie. Miedzy mną i mężem nic juz nie ma a pamiętam jak się kochaliśmy 20 lat temu. Miłość z liceum, brak akceptacji rodziców, sami przeciwko światu.... A teraz szkoda gadać. Zero czułości, zainteresowania A seksu to nie uprawialiśmy chyba ze 3 lata bo nie jestem w stanie się przemoc, jak mnie maz dotyka to czuje jak mi cale ciało sztywnieje i ze tego na maksa nie chcę. Maz widzi tylko problem z seksem, tłumaczę mu ze to wynika z braku uczucia, że może powinniśmy się rozejść. Nic nie dociera bo mamy syna i powinniśmy dla niego byc razem. Nie wiem jak go przekonać żeby każde poszło w swoją stronę. Nic z tego juz nie będzie, nie kocham go i nawet jak to mówię na głos to słyszę, że romansów mi się zachciało zamiast pracować nad naszym związkiem. A ja go pytam jakim związkiem? Ta popierdolka która jest między nami? I wtedy jest cisza 😥 ja juz nie wie jak go przekonać żebyśmy się rozeszli