Dubajskiego la dolce vita Izabeli Janachowskiej ciąg dalszy: rodzinne spacery, późny lunch i słynny pokaz na żywo (ZDJĘCIA)

Cyk 26 min. temu

Nuworysze, kompletnie pozbawieni klasy. Czy ja wiem co jadał Bill Gates na wakacjach, albo w jakiej filiżance pije five o clocka królowa brytyjska ? Nie, bo pieniądze czy pozycja społeczna nie każą wysyłać w świat komunikatu: " Hej to ja, żona milionera który ciąga mnie od Dubaju po Seszele, kawę pijemy w Mediolanie, obiad jemy w Paryżu a wieczorem siup do Las Vegas! Takie mam za*** życie, a Wy możecie mi tylko zazdrościć - matki zwykłych Krzysiów." Strasznie to słabe. Rozenek, czy ta od "Kriska" kreują pusty świat, poprawiony botoksem, ubrany w Pradę czy inne Valentino - a ludzie to łykają... Świecie-chyba dotarliśmy do ostatniej stacji.