Izabela Janachowska i jej torebka za 14 TYSIĘCY świętują urodziny męża w luksusowej paryskiej rezydencji (ZDJĘCIA)

Żadna ważna okazja nie może przejść bez echa w domu małżonków, dlatego urodziny Jabłońskiego zorganizowane zostały w Paryżu. Podróż do stolicy Francji ze wszystkimi detalami została zrelacjonowana została przez podekscytowaną ekspertkę ślubną, ponieważ, jak wychwalił ją dumny partner, to ona podjęła się przygotowania planu romantycznej wycieczki. Janachowska zdążyła zabrać obserwatorów do luksusowego hotelu oraz na szybki lunch, a był to dopiero przedsmak francuskiej przygody.