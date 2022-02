Izabela Janachowska rozkoszuje się "la dolce vita" i sączy czerwone wino na walentynkowym wypadzie do Rzymu (ZDJĘCIA)

Izabela Janachowska w ciągu zaledwie paru lat zdołała przekuć jako-taką rozpoznawalność w fantastycznie prosperujący biznes. W porównaniu z wieloma celebryckimi przedsięwzięciami-niewypałami należy uznać to za prawdziwy wyczyn. Dziś była tancerka uznawana jest za niekwestionowaną guru w dziedzinie ślubnych trendów, a do tego zdołała uwić sobie całkiem wygodne gniazdko przed kamerami Polsatu, trudno więc się dziwić, że od życia może żądać tego, co najlepsze. Nawet skarpet za 700 złotych.