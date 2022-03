Izabela Janachowska świętuje urodziny męża w Paryżu: lotniskowa strefa VIP, ślimaki na lunch, luksusowy hotel... (ZDJĘCIA)

Afela przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kiedyś w parku obok nas, czasami pojawiał się taki rozebrany do naga, ale w narzuconym płaszczu mężczyzna. Jak widział przechodzącą kobietę natychmiast rozchylał polu płaszcza i obnażał wszystko. To czego nie powinien pokazywać. To był ekshibicjonizm w najczystszej postaci. To co robi że swoim życiem , relacjonując przed każdym kto chce to zobaczyć, najprywatniejsze momenty ta kobieta, to identyczne zboczenie.