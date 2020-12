Dramat Izabeli Janachowskiej przy cytrynach: "Kocham klimat świąt, ale TĘSKNIĘ ZA CIEPEŁKIEM"

Rena 30 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Jak na tyle kasy i kariere w tv, to ona nie wyglada jakos super. Mam wrazenie, ze niejedna przecietna 33latka w Wawie wyglada lepiej. Nie wiem, skad te zachwyty fanow na Insta. Serio, to nie hejt, po prostu ich nie rozumiem. Iza jest spoko, ok, ale nie jest chodzaca pieknoscia. Jak na 33 lata, to wyglada bardzo powaznie. Nie wiem, czy to kwestia tego, ze jest mamą, czy duzo starszego meza. Ona po prostu wyglada na ok 40 lat. Plus te tandetne, sztuczne rzesy. No nie. To juz nie jest fajne. Sukienka niemniej naprawde piekna.