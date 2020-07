Rodzinna Izabela Janachowska chwali się wspólnymi chwilami z mężem i synem na Majorce: "Podróże UBOGACAJĄ" (FOTO)

Dalia 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Oj Iza, korona szaleje, a Ty ciagniesz tego swojego dziadzia na wakacyjki, żeby foty w bikini zrobić... Starsi ludzie muszą uważać. Wczoraj mówili, że na Majorce knajpy trzeba znów zamykać, bo turyści nie zachowują wytycznych. Ostatnio był przeciez płacz o ślubny biznes, to masz juz te wesela, na których tylko co chwilę nowe zakażenia, ale co tam, grunt żeby hajs się zgadzal i już zdążyłaś tyłek nagrzać na plaży...