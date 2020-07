Wakacyjna Izabela Janachowska prezentuje SZCZUPŁY BRZUCH na jachcie. Internautka: "Straszna z pani chwalipięta" (FOTO)

Anabell 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

1. Nie na miejscu jest chwalenie się wystawnym życiem. Czemu to ma służyć? 2. Te pozy instagramowe ;) wydmuszki na ustach... Przecież za parę lat będzie się tego wstydzić. Po co to? 3. Nawet jeśli oglądają to ludzie, których stać na takie wyjazdy, to zapewne wkurza ich, że nie mogą. Celebryci (?????) latają prywatnymi samolotami i tylko szczują ludzi. To takie na miejscu? Mieć, posiadać, chwalić się, coraz więcej i więcej i więcej. A gdzie w tym wszystkim jest być?