Szczera Izabela Janachowska odważnie o prowadzeniu biznesu z mężem: "Wspólna praca jest trudniejsza nawet od POSIADANIA DZIECI"

Izabela Janachowska o mężu: "On mnie bardzo kocha"

Gdy zaczynaliśmy razem prowadzić biznes, to nie spodziewaliśmy się, że tak wiele nas to nauczy o sobie nawzajem. Chodzenie na kompromisy jest trudne, bo zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy bardzo silnymi charakterami, kreatywnymi osobami, które mają dużo pomysłów i wydaje nam się, że to właśnie nasz pomysł jest najlepszy . A pogodzenie dwóch takich osób nie jest proste - twierdzi.

Ale teraz doskonale się uzupełniamy, bo podzieliliśmy się rolami. Mąż zajął się kwestiami biznesowymi i logistycznymi, a ja stroną kreatywną. W ten sposób działamy na korzyść funkcjonowania całej firmy. To była trudna droga, ale myślę, że daliśmy radę. Poza tym do Krzyśka mam pełne zaufanie, a w budowaniu firmy taka osoba to jest podstawa. Cieszę się, że go mam, bo o wiele rzeczy nie muszę się martwić. Jak zostawiam mu coś do zrobienia, to mam absolutną pewność, że wszystko zostanie w 100 procentach wykonane. Nawet pewnie zrobi to lepiej niż ja - mówi Iza.