DRAMAT Julii von Stein! Przyjaciele PORZUCILI JĄ po operacji nosa: "Na nikogo nie można liczyć..."

Wiecie co ja ją trochę rozumiem. Niedawno miałam operację nadgarstka, byłam z moim facetem(200km w jedną stronę). Tak mnie zdenerwował, że żałowałam że go w to angażowałam. Na zabieg szłam niestety jako ostatnia. Więc od godz 8 do 14 musiał za mną czekać, co godzinę sms o której w końcu wyjdę. Nie dosyć, ze byłam zestresowana samym zabiegiem to i nim. Na kontrole po 5 dniach pojechałam już sama. Nie było super wygodnie kierować w ortezie i z lekkim jeszcze bólem po zabiegu prawej dłoni, ale dałam radę. Nienawidzę być zależna od kogoś, bo poprostu nie mam na kogo liczyć z odrobiną wyrozumiałości.