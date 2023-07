Dramat Klaudii El Dursi w Amsterdamie. "Łatwiej tu kupić muffinki z haszem niż świeże owoce"

Kit 53 min. temu zgłoś do moderacji 98 10 Odpowiedz

Mieszkam od prawie 10 lat w Holandii. Penis wedlug Pani, żywimy się tu niczym innym jak „haszem” a świeze owoce i warzywa widzimy na obrazkach. Wystarczy iść do supermarketu albo na targi tak jak każdy inny „zwykły” mieszkaniec. Jeżeli chce się zwiedzić prawdziwe Niderlandy to chyba ostatnim miejscem jest Amsterdam który jak każdy wie, najbardziej turystycznie popularnie miasto. Jest wiele pięknych innych miast. Dużo turystów przylatuje do Amsterdamu w wiadomych celach, jak jest popyt to jest podaż. Ja nie latam do Warszawy i nie robię zdjęć wysypanych śmieci a pewnie w każdym kraju by się znalazło. Bez przesady.