Klaudia El Dursi urodziła syna w wieku 19 lat. Gdy Dawid miał dwa miesiące, zamieszkała... u koleżanki: "Do mamy już nie wróciłam"

Klaudia El Dursi opowiada o macierzyństwie w wieku 19 lat

Jakiś czas temu El Dursi podzieliła się z obserwatorami zdjęciami starszego syna, który niedawno podchodził do egzaminu 8-klasisty. Wówczas celebrytka pisała na Instagramie, że stresuje się bardziej, niż jej syn. Teraz Klaudia opowiedziała nieco więcej o sobie i macierzyństwie w podcaście Żurnalisty. Tam wróciła wspomnieniami do dnia, w którym w wieku 19 lat dowiedziała się, że jest w ciąży.

Strach przepleciony z olbrzymią radością. (...) Ja sobie chyba wywróżyłam to wczesne macierzyństwo. Oczywiście strach był olbrzymi, to nie były takie czasy internetu, gdzie o wszystkim mogłam się dowiedzieć i ta moja mama też nie była taka super na wyciągnięcie ręki, więc trochę po omacku, intuicyjnie... - opowiadała.

Klaudia El Dursi wspomina związek z ojcem starszego syna

Później celebrytka opowiedziała o relacji z ojcem Dawida. Przyznała, że mimo że wraz z byłym partnerem starali się stworzyć relację, to próby te spełzły na niczym. Gdy Dawid miał 2 miesiące, Klaudia wyprowadziła się z Gdańska i pomogła jej wówczas koleżanka z liceum. El Dursi nie ukrywała, że to był jeden z najbardziej stresujących momentów w jej życiu.

Straciłam pokarm. To było pierwsze podcięcie skrzydeł, bo to karmienie piersią było moim marzeniem. (...) To był pierwszy taki ciężki moment. Do mamy nie wróciłam, wtedy pomogła mi przyjaciółka z liceum. (...) Potem wróciłam do tego ojca mojego dziecka. Pomyślałam sobie, że to ważne dla dziecka, żeby wychowywało się z ojcem. Ale okazało się, że już naprawdę nie dam rady i w listopadzie wyprowadziłam się na dobre. Moja mama uważała, że dziecko musi się wychowywać z ojcem i że powinnam się poświęcić dla tego dziecka - opowiadała.