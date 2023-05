Klaudia El Dursi chwali się wyrośniętym synem, który pisał egzamin ósmoklasisty. Jak mu poszło? (FOTO)

Klaudia El Dursi chwali się pociechami

Czy tylko ja się bardziej stresuję niż moje dziecko? Ale może to i lepiej... Zabawne jest to, że dziwię się, że Dawid zawsze na takim luzie, czasem nawet mam do niego o to pretensje, a przecież to kopia mnie. Całe życie przez różowe okulary!