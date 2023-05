Klaudia El Dursi NIE PAMIĘTA, czy zdawała maturę z matematyki: "Stałam w kolejce po urodę, a nie po bystrość"

Klaudia El Dursi wspomina czasy matury. "Na jedną prawie się spóźniłam"

Sezon maturalny to też dobry moment, aby powspominać dawne dzieje. Tak jest w przypadku Klaudii El Dursi , która w rozmowie z dziennikarzem serwisu Party wróciła myślami do egzaminu dojrzałości sprzed lat. Okazuje się, że na jeden z testów prawie się spóźniła, a dziś nawet nie pamięta, czy zdawała maturę z matematyki...

To było stresujące, na jedną maturę prawie się spóźniłam. Tam był dosłownie jakiś limit 30 sekund czy minuty, bo już te arkusze miały iść w ruch i byłby klops - wspomina. Ale udało się. Ja byłam dosyć dobrze przygotowana, dobre liceum, w miarę systematyczna nauka... Nie jest tak źle, zdane .

A ja zdawałam już matematykę? - zawahała się. Nie pamiętam, ale ja się nigdy nie bałam matematyki, nawet lubiłam. Także nie pamiętam czy zdawałam, ale gdybym zdawała, to nie byłoby to problemem .

Wtedy reporter serwisu postanowił dać Klaudii do rozwiązania zagadkę matematyczną: ile razy można odjąć 1 od 100? Po dłuższej chwili dumania El Dursi stwierdziła, że

100 razy? Nie, czekaj, to może być podchwytliwe - zaczęła, po czym dodała: Teoretycznie to można nieskończoną ilość razy, tylko to potem będzie na minusie... Nie wiem, jaka ma być odpowiedź.