TYLKO NA PUDELKU: Klaudia El Dursi boi się, że Edyta Zając wygryzie ją z TVN?! "Jest zaniepokojona. Poczuła na plecach oddech konkurencji"

Wydawać by się mogło, że po kilku latach mody na wymyślne programy randkowe typu reality show trend prędzej czy później obumrze. Tymczasem stacje wciąż konkurują ze sobą na coraz to nowsze formaty. Dopiero co prawdziwą sensacją w sieci okazała się propozycja Love never lies od Netfliksa. Teraz chwyt z wykrywaczem kłamstw próbuje ograć po swojemu TVN7, wprowadzając do oferty nowe show True Love, które poprowadzi Edyta Zając. Taki obrót spraw bardzo nie spodobał się ponoć Klaudii El Dursi, która jeszcze do niedawna była w TVN-ie naczelną ekspertką od randkowych tasiemców.