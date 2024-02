Dramat Klaudii Halejcio. Musiała ZAREKLAMOWAĆ pączka! Tak zareagowała sprzedawczyni

Nino 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakoś to nie mój świat .Ludxiom z dobrobytu w głowach się przewraca .Az przykro to się czyta .Niby zwiedzają świat niby jezdza po swiecie ale niczego nie widzą? Jak ludzie żyją ? itp.czy to tylko podróże sponsorowane do różnych hoteli w różnych krajach od bazaru do bazaru lub po towar.?