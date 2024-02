Kasia Tusk bierze udział w teście, jedząc drogiego i taniego pączka. Który jej bardziej smakował? (WIDEO)

Denada 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mogli jej w ramach testu dać "kotleta do hamburgera" z biedronki a stek z polędwicy wołowej. Na pewno "piałaby" z zachwytu nad tym pierwszym xd wolne żarty. Dla nich steki i rarytasy, dla nas robaki i najtańszy syf. Ale jak tuskowna pochwaliła to nie może być takie złe. Na pewno same je jada na co dzień.