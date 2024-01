Magda Gessler PODNIOSŁA CENY pączków! "JEST DROGO" (WIDEO)

Pewna influencerka, której działalność w mediach społecznościowych polega na testowaniu restauracji oraz hoteli, postanowiła odwiedzić cukiernię Magdy i Lary Gessler , która zlokalizowana jest na warszawskim Śródmieściu. To właśnie pączki od sławnej restauratorki są co roku obiektem sporów.

Influencerka oceniła pączki od Magdy i Lary Gessler. Cena zwala z nóg

Po zakupie kilku różnych pączków, Agnieszka przystąpiła do ich prezentacji oraz degustacji. Okazuje się, że w tym roku słodkości znowu podrożały - dwa lata temu cena wynosiła 15 zł, w ubiegłym roku było to 18 zł, a obecnie za jednego pączka musimy zapłacić 22 zł . Choć kwota może wydawać się naprawdę wysoka, to autorka nagrania twierdzi, że warto.

Faktycznie one są warte swojej ceny, ale uważam, że 22 zł to już troszeczkę za dużo; Trochę mnie dziwią komentarze, że drogo. To tak, jakby klient kupujący Porsche czy Lamborghini narzekał, że drogo i że go nie stać, trochę żenujące. [...] Ja wolę zapłacić za jakość, niż jeść przysłowiowe parówki; 22 zł?! Mają dziewczyny fantazję; Ceny nowojorskie; Niestety, za tę cenę nie jest dla każdego, ale są ludzie, których stać - czytamy w komentarzach.