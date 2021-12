Ceny w ŚWIĄTECZNYM cateringu Magdy Gessler wysokie jak INFLACJA: 450 zł za ŚWIĄTECZNY ZESTAW, GRZYBOWA za 90 złotych, makowiec za 120 złotych...

aha 2 godz. temu zgłoś do moderacji 151 12 Odpowiedz

to sa ceny w warszawie, podczas najwiekszej inflancji od 20 lat, robione przez zespol kucharzy, zupa 900ml wystarczy na ok 4 porcje wychodzi po 12-17 zl, w okresie najwiekszej harówy i zabiegania dla ludzi. porownajcie sobie ile teraz kosztuje dobra pizza, w lodzi jak ostatnio sprawdzalam 30-45 zl i to ze sredniej pizzerii, nie od kogos kto celuje w ludzi z wiekszymi portfelami jak "u Fukiera". Te ceny sa ok, nie na kazdego kieszen, ale serio policzcie sobie koszty pracownicze, lokalowe, koszty skladnikow i zalozcie ze nie chcecie przymierac z powodu glodowej pensji no i macie te ceny wlasnie.