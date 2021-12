Celebryci dokazują podczas TRZECIEGO dnia DRUGIEGO ślubu Lary Gessler i Piotra Szeląga: swojskie przysmaki, bitwa na śnieżki i zakopiański miś (ZDJĘCIA)

natka77788899... 58 min. temu zgłoś do moderacji 230 90 Odpowiedz

Zazdroszczę tym ludziom, że mają pieniądze. Ja siedzę w pracy dzień w dzień i jak to w Polsce...zarabiam "tak dużo", że nie mam za co świąt zrobić...gdyby nie rodzice to dawno byłabym w d****... chory kraj, który woli robić z kobiet inkubatory niż zadziałać tak, żeby ludzie mieli normalne pieniądze za ciężko wykonywaną pracę...człowiek się uczy i oddaje młodość nauce, a potem i tak biduje...