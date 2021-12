Tak wyglądało DRUGIE wesele Lary Gessler: ekskluzywny hotel, kolorowe drinki i Magda Gessler w futrze... (ZDJĘCIA)

Po ujawnieniu się jako para Lara Gessler i Piotr Szeląg długo przekonywali, że są zwolennikami tzw. "rzymskiego małżeństwa", twierdząc, że dokument nie jest im do niczego potrzebny. Wszystko zmieniło się, gdy córka najsłynniejszej polskiej restauratorki zaszła w ciążę - w październiku zeszłego roku Gesslerówna niespodziewanie udostępniła w sieci swoje zdjęcia w białej sukni ślubnej z wyraźnie zarysowanym brzuszkiem.

Wygląda na to, że tamto doświadczenie bardzo im się spodobało, bo 14 miesięcy później Lara i Piotr ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Choć zaślubiny odbyły się "w tajemnicy", fotkami z ceremonii pochwalił się w piątek brat panny młodej, Tadeusz Muller.

Oprócz Mullera oraz Piotra Czaykowskiego, który poprowadził Larę do ołtarza, na imprezie obecna była również matka panny młodej, Magda Gessler. Ekspertka kulinarna jak zwykle postawiła na fantazyjny look, zadając szyku w różowej sukience, na którą narzuciła widowiskowy, biały płaszcz z futrzanymi elementami. Na relacjach udostępnionych przez Jakoba Kosela, Ciocię Liestyle oraz narzeczoną Mullera, Jagodę Downar, można było zobaczyć kulisy wystawnego przyjęcia w zimowej scenerii. Można po nich wywnioskować, że w "najważniejszym dniu ich życia" małżonkowie nie szczędzili grosza, by goście weselni szampańsko się bawili.