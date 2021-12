Magda Gessler promuje poradnik kulinarny ONLINE za skromne 1700 ZŁOTYCH! "To ukłon w stronę osób śledzących jej programy"

Magda Gessler poza nazwaniem siebie "kreatorką smaku i stylu" mianuje się również jako businesswoman z prawdziwego zdarzenia. Słynna restauratorka na filarach szalenie popularnego programu telewizyjnego wypuściła już na rynek własną biografię, lody, a nawet i serię swojskich kiełbasek i innych przetworów mięsnych. Teraz posiadaczka wszechrozpoznwalnej burzy blond loków postanowiła spróbować swoich sił jako prowadząca kursu kulinarnego. Za jedyne 1700 złotych oferowane jest poznanie najgłębiej skrywanych tajników kuchni polskiej. Niestety ci, którzy liczą, że za tak poważną kwotę będą mogli liczyć na interakcję z gwiazdą TVN, spotkają się ze sporym rozczarowaniem.

Ten kurs to jej życiowa misja ocalenia cudownych i niepowtarzalnych przepisów. To encyklopedia smaku, którą pisało jej życie - ludźmi, podróżami, miłościami, restauracjami, spektakularnymi sukcesami i porażkami. To historia jej życia zapisana w smakach i potrawach - czytamy w nęcących zmysły opisach kursu z Magdą na poświęconej mu stronie internetowej.

Dopiero jednak między wierszami dowiadujemy się, że kurs to tak naprawdę seria nagrań z przepisami. Mamy więc do czynienia z bardzo drogą książką kucharską w formie wideo. Na możliwość zapytania prowadzącej o poradę nie ma bowiem co liczyć.

Producenci kursu są natomiast już dużo bardziej otwarci, jeśli chodzi o cenę, za którą zakupić można ich wychwalany pod niebiosy. Niemal na każdym kroku przypominane nam jest, że obniżka jest ograniczona czasowo i kurs już niedługo wróci do ceny wyjściowej z 593 złotych na 1700 złotych.

Przedsprzedaż oznacza, że od 11 do 17 grudnia można kupić kurs w promocyjnej cenie. To najlepszy okres do zakupu kursu, kosztuje teraz 593 zł zamiast 1700 zł. Po tym czasie przedsprzedaż się zamyka i kurs wróci, ale już w znacznie wyższej cenie - czytamy w dziale FAQ.

Premiera kursu zaplanowana jest na 18 grudnia na godzinę 22:00. Wtedy kurs będzie kosztował o wiele więcej - informowani jesteśmy w następnym podpunkcie.

Później robi się jeszcze zabawniej. Spece od marketingu próbują przekonać potencjalnych kursantów, że promowana usilnie obniżka cen wcale nie jest handlową sztuczką, a wyjątkowo szczodrym gestem, żeby nie powiedzieć "podarunkiem" dla najwierniejszych fanów Madzi.

[Cena] jest niższa, ponieważ chcemy, by osoby najbardziej nim zainteresowane miały szansę zakupić go w atrakcyjnej, dużo niższej cenie. To ukłon w stronę osób, które od lat śledzą działalność Magdy, oglądają jej programy. W regularnej sprzedaży i O WIELE WYŻSZEJ CENIE kurs będzie dostępny od 18 grudnia - dowiadujemy się na stronie kursu.

Czytaliście kiedyś gorsze copy?

